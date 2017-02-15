Юньнань. Китай. Археологи обнаружили в Китае останки динозавра, который был «в положении». Об этом пишет РИА ФАН.

Окаменевшая рептилия жила на Земле около 250 млн лет назад. Сначала ученые подумали, что внутри обнаруженного им диноцефалозавра съеденная им более мелкая рептилия. Однако в ходе дальнейших исследований находки показали, что динозавр был беременный.

Ранее считали, что динозавры, как их современные потомки (крокодилы, ящерицы, змеи и птицы) не способны к живорождению. Находка перевернула понимание эволюции репродуктивных систем.