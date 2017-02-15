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Февраль 2017
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Китайские археологи нашли останки беременного динозавра

Таким образом, ученые нашли первые доказательства того, что рептилии были живородящими.

Китайские археологи нашли останки беременного динозавра
Фото:pixabay.com
Китай, ученые, открытие, динозавры


17:32

Юньнань. Китай. Археологи обнаружили в Китае останки динозавра, который был «в положении». Об этом пишет РИА ФАН.

Окаменевшая рептилия жила на Земле около 250 млн лет назад. Сначала ученые подумали, что внутри обнаруженного им диноцефалозавра съеденная им более мелкая рептилия. Однако в ходе дальнейших исследований находки показали, что динозавр был беременный.

Ранее считали, что динозавры, как их современные потомки (крокодилы, ящерицы, змеи и птицы) не способны к живорождению. Находка перевернула понимание эволюции репродуктивных систем.

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