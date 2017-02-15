Москва. Группировка «Ленинград» показала новый клип на песню «Кольщик». Об этом пишет Metro.

Видео уже появилось на официальном канале группы в Youtube.

«Кольщик» снят в жестком «тарантиновском» стиле: оторванные головы и конечности, лужи крови.

Ленинград - Кольщик

Сама песня «Кольщик» о неразделенной любви: «Наколи... наколи... наколи мне брови, в память о большой любви». Видеоряд же совсем не про любовь, хотя некоторые моменты намекают на наличие таковой в клипе.

Действие мини-фильма происходит в цирке. По замыслу режиссера, оно «перевернуто» задом наперед.

Несмотря на треш-содержание видеоряда, в песне не звучит ни одного матерного слова.