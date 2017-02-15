Ижевск. Удмуртия. Предварительное судебное заседание по делу бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова перенесли. Как сообщила информагентству «Сусанин» пресс-секретарь Первомайского районного суда Ольга Порцева, причиной стала неявка жены подсудимого Яны Кузнецовой.

«Кузнецова не явилась на заседание, предоставив через адвокатов справку от дантиста о том, что у неё болит зуб», - отметила Порцева.

По её словам, заседание перенесли на следующую неделю.

Напомним, Шаталова и Кузнецову обвиняют в крупном мошенничестве. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии следствия, Шаталов, будучи зампредом ижевской думы, похитил более 28 млн рублей из местного бюджета. Деньги предназначались для развития конного спорта в регионе. Правоохранители полагают, что в совершении преступления Шаталову помогала его жена, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска.

Предварительное заседание откладывалось по причине болезни Шаталова уже дважды. После этого суд решил провести выездное судебное заседание в больнице исправительной колонии №8 в поселке Хохряки. Однако сюда не явилась супруга бывшего депутата.

Напомним, в конце января 2017 года суд продлил срок ареста Шаталова на 3 месяца, до 19 апреля. Кроме того, был продлен и срок домашнего ареста супруги бывшего депутата Яны Кузнецовой. За нарушение условий пребывания под домашним арестом законом предусмотрено изменение меры пресечения на более строгую.