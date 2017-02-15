Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете (ИжГТУ) есть интересная лаборатория, где могут предсказать будущее. Специальное оборудование за несколько минут скажет о вашей генетической предрасположенности к какому-либо виду спорта, и есть ли она вообще, а также какое образование вам следует получать и кем лучше работать.

Сейчас аппаратура пользуется популярностью у спортсменов. Исследования уже прошли биатлонисты Иван Черезов, Максим Чудов, Максим Максимов, лыжники Максим Вылегжанин и Константин Главатских.

По словам директора института физкультуры и спорта, доктора наук, профессора вуза Ильдуса Гибадуллина, точность оборудования очень высокая.

«У нас был в гостях бывший тренер сборной Германии по футболу Майер Норберт, он тоже был удивлен такими возможностями. Естественно, что наш опыт, который на сегодня есть, позволяет нам делать вывод, что, действительно, те данные, которые сегодня получаем при прохождении в нашей лаборатории, их достоверность 95-96%», - сказал Гибадуллин.

Сейчас университетская лаборатория работает с юношеской сборной России по биатлону. Также обращаются спортсмены из других видов спорта – футболисты, гимнасты, пловцы.

«Наши возможности – это не узкая специализация, а широкий спектр, который позволяет определить виды спорта у детей, перспективность, какие возможности», - уточнил директор института физкультуры и спорта.

Аппаратура также определяет амплуа спортсмена. Например, кем ему лучше быть по физическим показателям: нападающим, защитником или полузащитником. Дополнительно выясняется уровень тренированности, переносимости тренировочных нагрузок, спортивной формы, координация движений, работа вестибулярного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

«Обращаются родители, которые спрашивают: чем заниматься? Или спортом, или образование получать. И мы родителям на основании комплекса говорим: простите, но ваш ребенок к спорту не предрасположен. Он пусть занимается, но побольше обращайте внимания на образование», - сказал Гибадуллин.

Если расположенность к занятиям спортом есть, то специалисты в дальнейшем дают рекомендации тренеру спортсмена. Все методики снимаются с организма человека на основе электрокардиограммы.