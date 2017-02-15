Ижевск. Удмуртия. Водителей в Удмуртии просят быть осторожнее на дорогах из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Автомобилисты должны двигаться, не превышая установленные ограничения, а также учитывать видимость.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за машиной. Госавтоинспекция просит быть предельно внимательными и не создавать аварийных ситуация.

«При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП», - говорится в сообщении.

Ранее Удмуртский Гидрометцентр сообщил, что в выходные на территорию Удмуртии могут вернуться снегопады.