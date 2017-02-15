Ижевск. Удмуртия. «Шевроле Спарк» перевернулся на улице Пушкинской в Ижевске. Машину занесло на скользкой дороге, и она вылетела на тротуар. В момент аварии автомобиль задел пешехода, который шел по тротуару. За рулем малолитражки находилась девушка. Об этом и других событиях региона в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 15 февраля 2017 года

Открытие моста:

В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова. К лету на объекте установят асфальтобетонные подходы вместо деревянных. На строительство потратили более 8 млн рублей.

Порыв трубы:

Порыв трубопровода на Автозаводе в Ижевске не могли быстро устранить из-за припаркованных авто. Об этом стало известно после проведенного расследования. Проверку выполняли по просьбе главы Удмуртии.

Погода в республике:

Снегопады могут вернуться на территорию Удмуртии в выходные. К концу недели в республике температура немного повысится, однако погода будет ветренной.

Битва за Братину:

Хоккеисты «Ижстали» за тур до конца регулярки закрепились в зоне плей-офф. По словам главного тренера Сергея Душкина заключительная игра с «Дизелем» будет нелегкой. Сталеварам нужна только победа.

Заболел зуб:

Предварительное судебное заседание по делу бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова перенесли. Как сообщила информагентству «Сусанин» пресс-секретарь Первомайского районного суда Ольга Порцева, причиной стала неявка жены подсудимого Яны Кузнецовой. У нее заболел зуб.