Ижевск. Удмуртия. Предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) «Единой России» на выборах депутатов Госсовета Удмуртии пройдет с 26 февраля по 1 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления партии.

«Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва пройдет в срок с 26 февраля по 01июня 2017 года»,- цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения партии Владимира Невоструева.

Сам день голосования назначен на 28 мая этого года. Заявки от кандидатов на участие в праймериз региональный оргкомитет принимает с 26 февраля по 27 апреля.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Удмуртии Андрей Макаров пояснил в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин», что в этом году партийные праймериз пройдут в республике по так называемой 1-ой модели, когда право голосовать за выдвинутых кандидатов имеют все жители региона, обладающие избирательным правом.

Макаров также сказал, что 28 мая в Удмуртии откроются не менее 20% избирательных участков, где можно будет отдать голос за претендентов на депутатское кресло.