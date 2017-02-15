Ижевск. Удмуртия. Женщина 35 лет и ее 6-летний ребенок попали под машину на нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил руководитель 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По его словам, трагедия произошла в среду, 15 февраля, около 20:00 на перекрестке улиц Пушкинская и Наговицына. Женщина скончалась на месте, а ее 6-летнего ребенка доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

По предварительной информации, водитель авто «Шкода Йети» был трезв.

«Водителям следует быть особенно внимательными на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, обращать внимание на предупреждающие дорожные знаки, снижать скорость и убеждаться в том, что дорога впереди свободна», - напомнил Вычужанин.

Напомним, ранее стало известно, что Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где меньше всего пропускают пешеходов на «зебре».