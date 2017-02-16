Ува. Удмуртия. Суд приговорил жителя Увы к 6,5 годам лишения свободы за изнасилование студентки и избиение мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что осужденный, освободившись из тюрьмы после очередного срока, 21 октября 2016 года избил малознакомого мужчину.

25 октября злоумышленник позвал прогуляться свою знакомую, которая училась в Увинском профессиональном колледже. На одной из безлюдных улиц поселка он ударил студентку, достал складной нож и угрожая убийством изнасиловал.

После этого он отпустил потерпевшую. Однако студентка заблудилась и в это время ей позвонил насильник. Он проводил девушку к общежитию училища, но по пути второй раз изнасиловал ее.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по пункту «б» части 2 статьи 131 уголовного кодекса России («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей») и пункту «в» части 2 статьи 115 уголовного кодекса России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, соединенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Суд приговорил насильника к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.