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Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 1,1 миллиарда рублей

Среди должников предприятия Воткинска, Камбарки, Можги.

Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 1,1 миллиарда рублей
Фото:@arzik2
Газпром, газ, Удмуртия


07:20

Ижевск. Удмуртия. Долг теплоснабжающих организаций Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», за потребленный природный газ по оперативным данным на 15 февраля 2017 года составляет 1,129 миллиарда рублей.

В числе наиболее проблемных должников за поставленный газ:

- ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 158,7 млн рублей;

- КТС Воткинск – 109,1 млн рублей;

- МУП Камбарского района «Энергия» – 21,3 млн рублей;

- МП «Тепловые сети» Камбарского района – 18,0 млн рублей;

- ООО «Водолей» Камбарский район – 0,8  млн рублей;

- МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,4  млн рублей;

- МУП ЖКХ Можга -  48,4 млн рублей;

- ООО «Игринская энергетическая компания» - 30,9 млн рублей;

- ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» – 31,8 млн рублей.

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Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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