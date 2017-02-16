Ижевск. Удмуртия. Долг теплоснабжающих организаций Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», за потребленный природный газ по оперативным данным на 15 февраля 2017 года составляет 1,129 миллиарда рублей.

В числе наиболее проблемных должников за поставленный газ:

- ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 158,7 млн рублей;

- КТС Воткинск – 109,1 млн рублей;

- МУП Камбарского района «Энергия» – 21,3 млн рублей;

- МП «Тепловые сети» Камбарского района – 18,0 млн рублей;

- ООО «Водолей» Камбарский район – 0,8 млн рублей;

- МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,4 млн рублей;

- МУП ЖКХ Можга - 48,4 млн рублей;

- ООО «Игринская энергетическая компания» - 30,9 млн рублей;

- ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» – 31,8 млн рублей.