Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 16 февраля, и весна все ближе. Синоптики обещают сегодня облачную с прояснениями погоду, днем местами небольшой снег. Ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха составит -7 -12 градусов Цельсия. Информагентство «Сусанин» предлагает ознакомиться с наиболее интересными новостями, опубликованными в СМИ Удмуртии накануне.

Что ждет строительную отрасль в этом году, разбиралось агентство «Удм-инфо». Опрошенные эксперты говорят, что: 1. До конца года ставка по ипотеке, скорее всего, снизится до 10-11%. 2. Резкого повышения или снижения цен ждать не стоит. Повышение будет, но плавным, снижение – только за счет акций компаний. 3. Из-за изменения законодательства вероятен уход с рынка небольших компаний.

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» дали в Ижевске два концерта. Бесплатно послушать песни горожане могли накануне в фойе киноцентра «Россия», пишет «День.орг». Борис Гребенщиков заметил, что утренние лица зрителей слишком напряжены и серьёзны. «Мне представляется, что сейчас встреча со старым большевиком, вернувшимся с зоны, ваши глаза такие серьёзные. Расслабьтесь, друзья, всё хорошо», — разрядил атмосферу лидер группы. Музыканты исполнили три песни, однако и этого хватило поклонникам творчества.

Гребенщиков - флешмоб в Ижевске

Более половины жителей Удмуртии считают себя бедными, сообщает ГТРК «Удмуртия». В 3 квартале 2016 года около 55% населения нашей республики говорило, что денег им хватало только на еду или не хватало даже на неё. Удмуртия занимает второе место в данном рейтинге. Такие данные опубликовала Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Лучше всего ситуация в Санкт-Петербурге – там доля недовольных своим заработком составляет всего 3%. Следующие - Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Самыми бедными (хватает денег только на еду) лично себя считают жители Чечни (около 57%), Удмуртии (55%), Орловской области (49%) и Дагестана (47%). А в Москве к числу бедных отнесли себя около 11% респондентов.

Корреспондент «Моей Удмуртии» Елена Керн стала одной из лучших среди тех, кто написал ЕГЭ для родителей. Она показала второй результат, набрав 15 баллов из 18, сообщает сайт телекомпании. Лучший результат, который показали родители — 17 баллов.

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15-летняя воспитанница Глазовского детского дома Наташа Вострикова приняла участие в проекте канала НТВ «Ты супер». «Комсомольская правда» сообщает, что это - детский вокальный конкурс, в котором принимают участие воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также дети из приемных семей. Шоу выходит в эфире телеканала НТВ каждую субботу в 21:00. Кстати, каждый может проголосовать за Наташу, скачав мобильное приложение конкурса.

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«Ижлайф» рассказывает еще одну историю молодоженов. Дальнобойщик Евгений приехал к своей невесте Алине не на белом коне или лимузине, а на грузовике. «Идея пришла неожиданно. А что? Я дальнобойщик! Мы должны выделяться и запоминаться. Поискал в Интернете, оказалось, что в других регионах России такие свадьбы уже были, а у нас – еще нет. Решил стать первопроходцем», - поделился молодой человек.

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При подготовке обзора использованы материалы: Удм-инфо, День.орг, ГТРК «Удмуртия», Моя Удмуртия, «Комсомольская правда», Ижлайф.