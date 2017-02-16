Ижевск. Удмуртия. В русской православной церкви 16 февраля вспоминают жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы. Последняя находилась в иерусалимском храме, когда в него пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом, пишет Astromeridian.

Считается, что именно Анна узнала Иисуса и поведала всем о том, кто находится в храме. Что касается Симеона, то этот старец прожил 300 лет, прежде чем получил возможность встретиться со Спасителем. Согласно Божьему завету, после этого он мог умереть. Так и произошло: Симеон подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и испустил дух.

День 16 февраля не является постным, а потому, можно есть все. В старину время посвящали починке упряжки, повозок, телег.

Существовала традиция украшать дом вениками в этот день, потому что, согласно народным поверьям, именно в венике живет домовой. Пол 16 февраля не подметали, чтобы не тревожить хозяина. Также верили, что если вымести домового, то дом останется без охраны и защиты.

Народные приметы на 16 февраля:

1. Много снега в этот день – лето будет дождливым.

2. Воробьи 16 февраля чирикают громко – весна наступит очень скоро. Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

3. Если не починить сбрую в день 16 февраля – это приведет к неприятностям.

4. Согласно народным поверьям, в этот день на конюшню приходит домовой. Чтобы нечистая сила не беспокоила животных, 16 февраля хозяин привязывал к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой лошадей не тронет.

5. Пытались задобрить домового, оставляя для него 16 февраля горшочек каши в углу. Считалось, что дух увлечется угощением и не станет проказничать.

6. Отсчитывали 7 утренних морозов – по приметам считалось, что после этого наступит весна.

7. Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придет.

8. Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи – это примета, которая сулит неприятности.