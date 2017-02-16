Москва. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с начала года получила 443 обращения на коллекторов, что вдвое больше, чем за этот же период прошлого года. Только четыре из них были признаны обоснованными, пишут Известия.

Со вступлением в силу закона «О защите прав физических лиц при взыскании» пропорционально выросло и количество обращений и жалоб в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В основном граждане жалуются приставам на превышение установленного законом количества звонков от кредиторов или коллекторов. По новым правилам взыскатель может контактировать с должником не чаще одного раза в сутки.