Вашингтон. США. В конгресс США внесли законопроект, принятие которого не позволит президенту Дональду Трампу снять антироссийские санкции. Об этом сообщает Газета.ru.

Согласно законопроекту, конгресс может в течение 120 дней пересмотреть отмену или ослабление санкций против России. У президента США будет право предпринять соответствующие действия, только если конгресс не примет запрещающую резолюцию.

Также проект предусматривает, что указы бывшего президента Барака Обамы, каасащиеся антироссийских санкций, обретут статус закона.