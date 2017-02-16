Вашингтон. США. Ученые в США нашли статью бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о существовании внеземной жизни. Об этом сообщают Известия.

В 11-страничном трактате «Одни ли мы во Вселенной?», написанной в конце 1939 года, политик заявил о возможном существовании живых существ у далеких звезд.

По словам астрофизика, который обнаружил трактат, мысли политика во многом повторяют рассуждения современных ксенобиологов. В частности, Уинстон Черчилль говорит о том, что Земля не уникальна и не играет особой роли в жизни Вселенной.

Уинстон Черчилль – обладатель Нобелевской премии в области литературы. Он яро интересовался достижениями науки, читал важнейшие трактаты своего времени и опубликовал несколько научно-популярных работ, посвященных эволюции жизни и устройству клеток.