Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вступил в силу приговор в отношение директора ООО «Информационно-компьютерный центр «Интерком», который пытался дать взятку руководителю учреждения «Безопасности дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Напомним, что директору подрядной организации предъявили обвинения по пункту «б» части 4 статьи 291 уголовного кодекса России («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

Установлено, что в 2016 году компания «Интерком» заключила госконтракт с казённым учреждением «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики» по содержанию светофоров. В результате проведенной проверки работы компании-подрядчика были найдены нарушения. Директору «Интерком» сообщили о возможном расторжении договора в связи с длительным неисполнением технических заявок на обслуживание светофоров.

11 августа 2016 года осужденный попытался дать взятку руководителю учреждения «БДД УР» в размере 397 тыс. рублей за не расторжение договора, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Удмуртии.

Суд признал директора «Интерком» виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 3 млн 970 тыс. рублей. На имущество коррупционера наложили арест до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Апелляционная инстанция Верховного суда Удмуртской Республики оставила данный приговор без изменений.