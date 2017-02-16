  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
Подпольный автосервис сгорел в микрорайоне «Шунды» Ижевска

.проспорт

А тем временем:

1 стоп

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Соревнования проходили в турецком Эрзуруме.

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Фото:Михаил Шаров/ФФККР
спорт, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва, Удмуртия, соревнования, фигурное катание


09:50

Эрзурум. Турция. Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, соревнования проходили в турецком Эрзуруме.

Ученица Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова лидировала после короткой и произвольной программы и по сумме двух прокатов почти на 60 баллов опередила серебряного призера.

«По большому счету, у Загитовой на этом старте не было серьезных соперниц. Фигуристка боролась сама с собой. В короткой программе она допустила ошибку на каскаде, в произвольной справилась с прокатом», - говорится в сообщении спортивной федерации.

Второе место заняла Анастасия Гожва из Украины. «Бронзу» завоевала итальянка Лукреция Ченнаро.

Напомним, что Алина Загитова с 15 по 19 марта примет участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Alina Zagitova Free 2017 Winter European Youth Olympic Festival

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Депутаты Госсовета Удмуртии скрестят клюшки с парламентариями из Чувашии и Перми

16.02.2017 12:57 Игры могут состояться в марте этого года. >>

Санта-Барбару может стереть с лица Земли мощное землетрясение

16.02.2017 12:49 Ученые предсказывают его в недалеком будущем. >>

На металлургическом заводе в Нижнем Тагиле один рабочий отравился угарным газом.

16.02.2017 12:38 Пытавшийся его спасти коллега находится в тяжелом состоянии. >>

Подпольный автосервис сгорел в микрорайоне «Шунды» Ижевска

16.02.2017 12:35 Ближайший пожарный гидрант оказался заморожен. >>

Гимн столицы Удмуртии выберут в Ижевске

16.02.2017 12:17 Решение об организации конкурса приняли на 12-й сессии Гордумы. >>

Депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов вошел в рабочую группу по камскому мосту

16.02.2017 12:13 Парламентарий владеет ООО «Байконур», которому принадлежали 100% акций проектной организации «Автодормостпроект». >>

Водопад в Калифорнии превратился в «огнепад»

16.02.2017 11:55 Редкое явление собрало тысячи зрителей со всей страны. >>

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам к весенним праздникам в Удмуртии

16.02.2017 11:50 Снижение ставок составляет до 3 п.п. от базовой линейки. >>

Жительница Смоленска упала с 15 этажа в попытке спасти кота

16.02.2017 11:45 Питомец застрял между балконами на высоте 15 этажа. >>

В ГИБДД Удмуртии прокомментировали смертельное ДТП на улице Пушкинской в Ижевске

16.02.2017 11:35 Авария произошла накануне, 15 февраля, рядом с центральной площадью города. >>

Приволжские абоненты Tele2 сорвали призы по 25 тысяч рублей

16.02.2017 11:26 В число победителей еженедельной номинации вошли 23 участника из Приволжского федерального округа. >>

Замглавы администрации Ижевска по управлению имуществом Степан Корепанов-Камский перейдет на работу в правительство Удмуртии

16.02.2017 11:15 Об этом сообщил глава Ижевска Юрий Тюрин. >>

В Ижевске откроется 18 площадок для подготовки к «Тотальному диктанту-2017»

16.02.2017 10:55 Занятия будут проходить по средам до 5 апреля включительно. >>

Самый большой в Европе алмаз нашли под Архангельском

16.02.2017 10:54 Его вес более 180 карат. >>

Украина ввела режим ЧС из-за блокировки поставки угля на Донбассе

16.02.2017 10:41 Правительство страны решило снизить потребление энергии и планово отключать потребителей. >>

Проектировщик проспекта Калашникова в Ижевске сменил форму собственности

16.02.2017 10:30 По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» реорганизовано в ООО «Автодормостпроект». >>

На улице Краева в Ижевске временно запретят остановку транспорта

16.02.2017 10:15 Это будет связанно с очисткой дорог от снега. >>

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале

16.02.2017 09:50 Соревнования проходили в турецком Эрзуруме. >>

Конгресс США хочет запретить Дональду Трампу отменять антироссийские санкции

16.02.2017 09:42 Законопроект предполагает так же, что указы Барака Обамы о введении санкций против России приобретут статус закона. >>

В Ижевске вступил в силу приговор в отношение подрядчика, пытавшегося подкупить директора КУ «Безопасность дорожного движения»

16.02.2017 09:30 Осужденный предлагал начальнику учреждения «Безопасности дорожного движения» 397 тыс. рублей. >>

В России в 2017 году вдвое увеличилось количество жалоб на коллекторов

16.02.2017 09:06 Россияне с начала года написали 443 обращения по нарушениям закона «О защите прав физических лиц при взыскании», но толь... >>

Глава Ижевска занял 4 место в окружном медиарейтинге

16.02.2017 09:00 По итогам 2016 года Юрий Тюрин находился на такой же позиции. >>

Опубликована неизвестная ранее статья Уинстона Черчилля о существовании внеземной жизни

16.02.2017 08:47 В трактате бывший премьер-министр Великобритании предполагает, что живые существа обитают у далеких звезд. >>

Житель Увы дважды изнасиловал студентку колледжа

16.02.2017 08:30 Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы. >>

Знаки Удмуртии: 7 утренних морозов до весны

16.02.2017 08:15 Народные приметы на четверг, 16 февраля. >>

День рождения празднует замминистра промышленности и торговли Удмуртии Владимир Балтачев

16.02.2017 08:00 Ему исполнилось 37 лет. >>

Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 1,1 миллиарда рублей

16.02.2017 07:20 Среди должников предприятия Воткинска, Камбарки, Можги. >>

Новости Удмуртии 2.0: концерт Бориса Гребенщикова и уровень бедности

16.02.2017 07:03 Обзор наиболее интересных новостей, опубликованных в Удмуртии накануне. >>

В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе

15.02.2017 20:06 Горожанка 35 лет скончалась на месте ДТП, а юного пешехода доставили в больницу. >>

Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»

15.02.2017 19:09 Режиссером выступил Илья Найшуллер, снявший нашумевший фильм «Хардкор». >>

Копенгаген стал самым комфортным городом в мире

15.02.2017 19:00 Обнародовали рейтинг самых удобных и чистых городов для проживания. >>

Удмуртия в минуту: авария на Пушкинской и открытие моста на Грибоедова

15.02.2017 18:40 Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня. >>

Праймериз «Единой России» на выборах депутатов Госсовета Удмуртии начнутся с 26 февраля

15.02.2017 18:23 Предварительное внутрипартийное голосование предусматривает дебаты кандидатов и открытие избирательных участков.

>>

Задержали бывшего вице-премьера Крыма по подозрению в получении взятки

15.02.2017 18:13 По версии следствия, Олег Козурин получил от коммерсанта 27 млн рублей. >>

Автомобилистов в Удмуртии предупредили о гололедице

15.02.2017 18:00 Ожидается, что в республику вернутся снегопады. >>

К гадалке не ходи: как предсказывают будущее в ИжГТУ

15.02.2017 17:45 В лаборатории вуза могут рассказать о вашей предрасположенности к спорту, образованию и профессии. >>

Китайские археологи нашли останки беременного динозавра

15.02.2017 17:32 Таким образом, ученые нашли первые доказательства того, что рептилии были живородящими. >>

Появилась видеозапись захвата третьего нападавшего на инкассаторскую машину

15.02.2017 17:26 Преступник тоже оказался ранен. >>

Председатель Госсовета Удмуртии в январе занял 40 место в федеральном медиарейтинге

15.02.2017 17:25 За прошлый год Владимир Невоструев поднялся в этом списке на 12 позиций. >>

Предварительное судебное заседание по делу вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова перенесли

15.02.2017 16:55 Это связано с недомоганием жены бывшего депутата, которая также является обвиняемой по делу о мошенничестве. >>

Сутки ареста получил тракторист, повредивший опору ЛЭП в Селтинском районе

15.02.2017 16:47 Виновник с места ДТП скрылся. >>

Ученые предсказали голод для человечества через 10 лет

15.02.2017 16:32 В результате глобального потепления урожайность кукурузы сойдет на нет. >>

Дело «хабаровских живодерок» в ближайшее время передадут в суд

15.02.2017 16:12 Прокуратура обвиняет девочек в нарушении четырех статей Уголовного кодекса. >>

Бывший депутат Гордумы Ижевска Ильдар Мавлутдинов обжаловал приговор суда

15.02.2017 15:51 Ранее мужчину признали виновным в убийстве ижевского бизнесмена Алексея Малахова. >>

Московские депутаты ограничили продажу и потребление вэйпов

15.02.2017 15:38 Теперь законопроект рассмотрят в Госдуме России. >>
 



.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
В Ижевске откроется 18 площадок для подготовки к «Тотальному диктанту-2017»
10:55
В Ижевске откроется 18 площадок для подготовки к «Тотальному диктанту-2017»
Занятия будут проходить по средам до 5 апреля включительно. >>


Проектировщик проспекта Калашникова в Ижевске сменил форму собственности
10:30
Проектировщик проспекта Калашникова в Ижевске сменил форму собственности
По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» реорганизовано... >>


В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе
15.02.2017 20:06
В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе
Горожанка 35 лет скончалась на месте ДТП, а юного пешехода доставили в больницу. >>


В МЧС Удмуртии прокомментировали выселение многодетной семьи из служебного жилья
15.02.2017 13:44
В МЧС Удмуртии прокомментировали выселение многодетной семьи из служебного жилья
Бывшая жена сотрудника ведомства разместила в интернете гневную петицию. >>


Порыв трубопровода на Автозаводе в Ижевске не могли быстро устранить из-за припаркованных авто
15.02.2017 11:45
Порыв трубопровода на Автозаводе в Ижевске не могли быстро устранить из-за припаркованных авто
Об этом стало известно после расследования, которое провели по... >>


Наставник «Ижстали»: в следующем матче с Пензой легче не будет
15.02.2017 10:00
Наставник «Ижстали»: в следующем матче с Пензой легче не будет
Сергей Душкин прокомментировал одну из самых важных побед «сталеваров» в сезоне, которая может позволить коллективу... >>


Автомобиль перевернулся и сбил пешехода на улице Пушкинской в Ижевске
15.02.2017 08:24
Автомобиль перевернулся и сбил пешехода на улице Пушкинской в Ижевске
По предварительным данным водитель малолитражки наехала на бордюр, после... >>


11 вспышек инфекционных заболеваний произошло в Удмуртии за год
14.02.2017 09:57
11 вспышек инфекционных заболеваний произошло в Удмуртии за год
Общее число пострадавших составило 93 человека. >>


Знаки Удмуртии: погода на весну и клятвы влюбленных
14.02.2017 07:30
Знаки Удмуртии: погода на весну и клятвы влюбленных
Народные приметы на вторник, 14 февраля. >>




Популярное


Популярное
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»
15.02.2017 19:09
Вышел новый хоррор-клип группировки «Ленинград»
Режиссером выступил Илья Найшуллер, снявший нашумевший фильм «Хардкор». >>


От Григория Лепса ушла вся его команда
14.02.2017 18:30
От Григория Лепса ушла вся его команда
Все сотрудники продюсерского центра PC LEPS, в том числе концертный директор и менеджеры, покинули певца. >>


Никита Джигурда собрался жениться на Лене Лениной
10.02.2017 11:49
Никита Джигурда собрался жениться на Лене Лениной
Актер сделал предложение писательнице, но получил отказ из-за своей неадекватности. >>


Около детского сада в Краснодаре нашли стопу новорожденного
14.02.2017 16:00
Около детского сада в Краснодаре нашли стопу новорожденного
Следователи ищут тело ребенка и его убийцу. >>


Установивший новый рекорд Федор Конюхов сбросил газовый баллон на учебный центр ФСБ
09.02.2017 18:25
Установивший новый рекорд Федор Конюхов сбросил газовый баллон на учебный центр ФСБ
Курьез произошел в городе Рыбинске Ярославской области. >>


В Саратове возбудили уголовное дело после покушения на изнасилование фельдшера «скорой помощи»
12.02.2017 10:00
В Саратове возбудили уголовное дело после покушения на изнасилование фельдшера «скорой помощи»
Об этом сообщает Следственной управление СКР по Саратовской области.... >>


Полиция задержала еще одного участника нападения на инкассаторов в Москве
15.02.2017 10:33
Полиция задержала еще одного участника нападения на инкассаторов в Москве
У мужчины огнестрельное ранение. >>


Бюджетникам разрешили отказаться от карт «Мир»
11.02.2017 10:37
Бюджетникам разрешили отказаться от карт «Мир»
Вместо этого деньги они смогут получать наличными. >>


Турок убил рускую жену и двоих детей в Анталье
15.02.2017 09:36
Турок убил рускую жену и двоих детей в Анталье
После этого мужчина покончил с собой. >>




Популярное
Трое турецких военных погибли после случайного удара Воздушно-космических сил России
09.02.2017 19:19
Трое турецких военных погибли после случайного удара Воздушно-космических сил России
Инцидент произошел в районе сирийского города Эль-Баб. >>


В Канаде решили бороться с модой на селфи с покойниками
09.02.2017 10:19
В Канаде решили бороться с модой на селфи с покойниками
При этом некоторые считают, что похоронные селфи не являются неуважением. >>


Президент Федерации биатлона Франции извинился за поведение Мартена Фуркада
09.02.2017 13:56
Президент Федерации биатлона Франции извинился за поведение Мартена Фуркада
Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов. >>


Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии
13.02.2017 12:35
Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии
Специалистам пришлось заняться откачиванием газов из туш выбросившихся... >>


Похожие на египетские древние пирамиды нашли на Аляске
09.02.2017 12:42
Похожие на египетские древние пирамиды нашли на Аляске
Обнаружить их археологам помогло таяние ледников. >>


Eurostat опубликовал данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
12.02.2017 14:00
Eurostat опубликовал данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Самым высоким этот показатель оказался в Люксембурге, Ирландии и Нидерландах. >>


Британский суд защитил ветерана-нудиста от придирок соседей
10.02.2017 19:48
Британский суд защитил ветерана-нудиста от придирок соседей
Мужчине разрешили заниматься ремонтом дома без одежды. >>


Лунное затмение и «новогоднюю комету» увидят жители Земли в ночь на субботу
09.02.2017 14:59
Лунное затмение и «новогоднюю комету» увидят жители Земли в ночь на субботу
Земля вместе с Солнцем и Луной построятся в одну линию. >>


43-летний биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
12.02.2017 18:41
43-летний биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
11-кратным победителем мирового первенства стал француз... >>




Обсуждаемое
В Ижевске вступил в силу приговор в отношение подрядчика, пытавшегося подкупить директора КУ «Безопасность дорожного движения»
09:30
В Ижевске вступил в силу приговор в отношение подрядчика, пытавшегося подкупить директора КУ «Безопасность дорожного движения»
Осужденный...>
1 комментарий
Новости Удмуртии 2.0: концерт Бориса Гребенщикова и уровень бедности
07:03
Новости Удмуртии 2.0: концерт Бориса Гребенщикова и уровень бедности
Обзор наиболее интересных новостей, опубликованных...>
1 комментарий
В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе
15.02.2017 20:06
В Ижевске иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком на пешеходном переходе
Горожанка 35 лет скончалась на месте ДТП, а юного пешехода...>
1 комментарий
Электрокары разрабатывают ИжГТУ и электрогенераторный завод в Сарапуле
15.02.2017 14:59
Электрокары разрабатывают ИжГТУ и электрогенераторный завод в Сарапуле
Вуз участвует в разработке...>
4 комментария
В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова
15.02.2017 14:30
В Ижевске открыли мост через реку Карлутку в районе улицы Грибоедова
К лету на объекте должны установить асфальтобетонные подходы...>
1 комментарий
В сети появилось видео момента ДТП на улице Пушкинской в Ижевске
15.02.2017 09:20
В сети появилось видео момента ДТП на улице Пушкинской в Ижевске
На кадрах видно как Chevrolet Spark на большой скорости влетает в...>
1 комментарий
Почти 130 км дорог ижевской агломерации отремонтируют в 2017 году
15.02.2017 08:30
Почти 130 км дорог ижевской агломерации отремонтируют в 2017 году
Также планируется снизить количество очагов концентрации ДТП. ...>
1 комментарий
В Дебесах 17-летняя студентка техникума задушила своего новорожденного ребенка
14.02.2017 17:17
В Дебесах 17-летняя студентка техникума задушила своего новорожденного ребенка
Также она несколько раз ударила малыша ножом...>
5 комментариев
Жителя Удмуртии обвинили в убийстве двух молодых людей, которые якобы пытались изнасиловать его дочь
14.02.2017 13:56
Жителя Удмуртии обвинили в убийстве двух молодых людей, которые якобы пытались изнасиловать его дочь
Мужчине грозит...>
2 комментария
Ижевская забастовка: чем были недовольны рабочие 100 лет назад?
14.02.2017 13:33
Ижевская забастовка: чем были недовольны рабочие 100 лет назад?
Всего в забастовке приняло участие около 42 тысяч рабочих. >
1 комментарий
Удмуртия вернула в федеральный бюджет большую часть выделенных на капремонт одиноким пенсионерам денег
14.02.2017 13:04
Удмуртия вернула в федеральный бюджет большую часть выделенных на капремонт одиноким пенсионерам денег
Всего в 2016...>
3 комментария
Прокат картины «На 50 оттенков темнее» запретили на Кавказе
14.02.2017 11:48
Прокат картины «На 50 оттенков темнее» запретили на Кавказе
Против демонстрации ленты выступила общественность Владикавказа....>
1 комментарий

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Вечера на хуторе близ Диканьки
Спектакли
Вечера на хуторе близ Диканьки
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»