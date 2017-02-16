Эрзурум. Турция. Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, соревнования проходили в турецком Эрзуруме.

Ученица Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова лидировала после короткой и произвольной программы и по сумме двух прокатов почти на 60 баллов опередила серебряного призера.

«По большому счету, у Загитовой на этом старте не было серьезных соперниц. Фигуристка боролась сама с собой. В короткой программе она допустила ошибку на каскаде, в произвольной справилась с прокатом», - говорится в сообщении спортивной федерации.

Второе место заняла Анастасия Гожва из Украины. «Бронзу» завоевала итальянка Лукреция Ченнаро.

Напомним, что Алина Загитова с 15 по 19 марта примет участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Alina Zagitova Free 2017 Winter European Youth Olympic Festival