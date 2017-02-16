Ижевск. Удмуртия. На улице Краева в Ижевске временно запретят остановку транспорта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это будет связанно с очисткой улицы от снега.

На участке от переулка Революционного до улицы Коммунаров временно установят знаки «Остановка запрещена», «Время действия» и «Работает эвакуатор».

Они будут действовать на этой неделе в ночь с четверга на пятницу (с 22:00 до 6:00).

«С 18:00 будет производиться установка знаков, с 22:00 начнется уборка улиц от снега и работа эвакуатора», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что график может корректироваться в зависимости от погоды, требований заказчика и предписаний ГИБДД.