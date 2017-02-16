Ижевск. Удмуртия. ОАО «Автодормостпроект», выигравшее конкурс на 42,9 млн рублей на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске, сменило форму собственности. Об этом сообщается в документах налоговой инспекции.

По данным фискального органа, 10 января этого года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект».

Уставный капитал общества составлял 4 344 000 рублей, 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур», собственником которого является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов.

Ранее «Автодормостпроект» возглавлял депутат Гордумы Ижевска Захар Милостивенко, у которого в ноябре 2016 года прошли обыски. После них правоохранительные органы побывали и у Мурашова.

Согласно информации, опубликованной в открытом доступе, ОАО «Автодормостпроект» создано 01 ноября 2007 года, путем реорганизации государственного унитарного проектно-изыскательского предприятия Удмуртской Республики «Автодормостпроект».

В выписке ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности предприятия указана «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

Предприятие активно участвовало в тендерах, проводимых Миндортрансом Удмуртии и районными администрациями на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации в дорожном строительстве.

С момента создания сайта госзакупок предприятие выиграло более 100 конкурсных процедур. Одним из последних крупных контрактов является «Выполнение комплекса работ по инвентаризации, паспортизации с элементами диагностики и по отводу земель: разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство восточного обхода Ижевска в Удмуртской Республике», стоимостью 14,5 млн рублей.

По данным выписки из ЕГРЮЛ с 16 сентября 2016 предприятие находилось в процессе реорганизации в форме преобразования.