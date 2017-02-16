Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется 18 площадок для подготовки к «Тотальному диктанту-2017». Как сообщают организаторы, занятия будут проходить по средам до 5 апреля включительно.

«Каждую среду, включительно по 5 апреля, занятия будут проводить квалифицированные преподаватели-филологи, учителя высшей категории, почетные работники общего образования», - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году количество площадок, где будут проводиться подготовительных занятия «Русский по средам», увеличили вдвое. Первые из них состоятся 22 февраля в 18:30.

С 22 февраля 6 занятий пройдет по следующим адресам:

С 1 марта 5 занятий пройдут по следующим адресам:

Координатор «Тотального диктанта 2017» в Ижевске Елена Мерзлякова. Телефон для связи 8 (909) 051-36-92, 78-62-17, e-mail: zam1.cbs@gmail.com