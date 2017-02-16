Ижевск. Удмуртия. Замглавы администрации Ижевска по управлению имуществом Степан Корепанов-Камский перейдет на работу в правительство Удмуртии. Об этом сообщил на очередной 12 сессии Гордумы глава столицы республики Юрий Тюрин.

Он отметил, что по просьбам депутатов будет сокращена одна ставка заместителя главы администрации.

Также было принято решение о передаче полномочий по управлению тремя структурными подразделениями администрации Ижевска – управления имущественных отношений, земельных ресурсов и управления по рекламе под прямое руководство первого замглавы Ильдара Бикбулатова.