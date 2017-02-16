Ижевск. Удмуртия. Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Мурашов вошел в межведомственную рабочую группу по реализации концессионного соглашения по камскому мосту. Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте республики.

Документ от 13 февраля 2017 года подписал председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев.

«Ввести в состав межведомственной рабочей группы Мурашова А.С. <…> Вывести из состава Межведомственной рабочей группы Наумова В.Л.», - говорится в тексте распоряжения.

На сайте Госсовета Удмуртии сказано, что Александр Мурашов с 2014 года является советником глава республики. Кроме того, в его биографии написано, что он генеральный директор ООО «Байконур», которому принадлежали 100% акций ОАО «Автодормостпроект».

Ранее эту проектную организацию возглавлял депутат Гордумы Ижевска Захар Милостивенко, у которого в ноябре 2016 года прошли обыски. После них правоохранительные органы побывали и у Мурашова.

10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было реорганизовано в ООО «Автодормостпроект». Незадолго до этого организация выиграла конкурс, стоимостью в 42,9 млн рублей, на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске.