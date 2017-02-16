Ижевск. Удмуртия. В ГИБДД Удмуртии прокомментировали смертельное ДТП на улице Пушкинской в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, жертвой происшествия стала 38-летняя женщина.

Смертельное ДТП в Ижевске

По информации ведомства, 15 февраля, в 19:35, напротив дома № 216, расположенного по улице Пушкинская, водитель автомобиля «SKODA YETI» сбил двух пешеходов: 38-летнюю женщину и мальчика 6 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ребенок с травмами был госпитализирован в РДКБ города Ижевска», - уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается к водителям: при подъезде к пешеходным переходам, в особенности к нерегулируемым, необходимо всегда снижать скорость, ожидая появления пешеходов на дороге.

Пешеходы, в свою очередь, обязаны всегда смотреть по сторонам, оценивая дорожную обстановку, особенно при переходе проезжей части дороги с детьми.

«Вы их защита, опора, пример для подражания. Участники дорожного движения, будьте внимательны, дисциплинированны и взаимовежливы на дорожном пространстве. Человеческая жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Давайте сохраним ее вместе», - обращаются сотрудники региональной ГИБДД к жителям региона.