Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организуют конкурс по выбору гимна города. Такое решение приняли на очередной 12 сессии Гордумы в четверг, 16 февраля.
Официально конкурс объявят в ближайшее время. Условия опубликуют на сайте администрации Ижевска.
Решение об организации конкурса приняли на 12-й сессии Гордумы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организуют конкурс по выбору гимна города. Такое решение приняли на очередной 12 сессии Гордумы в четверг, 16 февраля.
Официально конкурс объявят в ближайшее время. Условия опубликуют на сайте администрации Ижевска.