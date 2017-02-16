Ижевск. Удмуртия. Журналисты национальной газеты Удмуртской Республики «Удмурт дунне» стали обладателем российской премии «Золотое перо». Корреспондент информагентства «Сусанин» Дина Ворончихина встретилась с главным редактором издания Зинаидой Рябининой и узнала о том за что они были удостоены такой награды и как сегодня живет газета.

Удмурт Дуннэ

«Удмурт дунне» - первое в республике издание, которое победило в конкурсе «Золотое перо». Они стали лауреатами премии «Золотая полка российской журналистики» в номинации «Книга о журналистике и журналистах» за энциклопедию «Удмурт дунне – 100 лет: Годы. События. Люди.». Над ее созданием трудились Зинаида Рябинина, Лия Малых и Валентина Уразаева. В энциклопедию вошли сведения почти о почти 2 тыс. человек, среди которых журналисты, писатели, учёные, внештатные корреспонденты - все, кто начинал свой путь в газете «Удмурт дунне».

Книга была выпущена в 2015 году к 100-летию издания и уже была отмечена на республиканском уровне. По словам Зинаиды Рябининой, они были удивлены, когда узнали, что стали победителями, потому что издание национальное и выходит только на удмуртском языке.

Сегодня газету нельзя назвать популярным источником информации, потому что люди «ушли» в интернет. И многие республиканские издания сетуют на свое неблагополучие. А как же обстоят дела у «Удмурт дунне»? На жизнь редакция не жалуются. Главный редактора газеты говорит, что деньги на бумагу и зарплаты государство им выделяет, а остальное уже зависит от коллектива редакции, от того, как они относятся к своей работе. Реклама в газете есть, но ее не так много, и она не является источником большой прибыли. Также Зинаида Рябинина рассказала, что тираж по подписке у газеты большой, особенно по сравнению с другими изданиями в республике – 3,7 тыс. экземпляров. Основной аудиторией «Удмурт дунне» являются жители сельской местности, где не везде есть доступ к всемирной паутине.

Кроме того, «Удмурт дунне» активно штурмует просторы интернета. У них есть свой сайт и страницы в социальных сетях.