Ижевск. Удмуртия. 100 тыс. срезанных цветов завезли в Удмуртию накануне 8 марта. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области, в продукции не обнаружили вредных организмов.

«В преддверии весенних праздников в Удмуртскую Республику ввезено около 100 тыс. срезанных цветов и более 10 тыс. горшечных растений. Всю эту продукцию проверили специалисты Россельхознадзора», - говорится в сообщении.

Всего с начала года инспекторы управления досмотрели около 310 тыс. срезов цветов и горшечных растений и не выявили карантинных организмов.