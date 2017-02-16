Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне «Шунды» сгорел несанкционированный автосервис. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, возгорание произошло утром в четверг, 16 февраля.

К прибытию огнеборцев в одном из хозяйств горели 2 гаража, находящиеся под одной металлической кровлей. Из-за плотной застройки была угроза перехода огня на жилой дом и 3 соседних хозяйства.

Возникли проблемы с водоснабжением, так как ближайший к месту пожара гидрант оказался заморожен. Сотрудникам МЧС пришлось прокладывалась «рукав» от пожарного гидранта, находящегося в 250 метрах. Пожарно-спасательным подразделениям ижевского гарнизона удалось отстоять гаражи, жилой дом и ближайшие хозяйства.

По предварительным данным, в гаражах был организован несанкционированный автосервис. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в одном из гаражей.