Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле на металлургическом заводе при ремонте доменной печи погиб рабочий. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областную прокуратуру.

Вечером в среду, 15 февраля, в доменном цехе АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический завод» произошел выброс углекислого газа. Двоих рабочих отправили на ремонт доменной печи. Мужчина, который зашел первым, не надел спецодежду и противогаз. В результате он отравился углекислым газом. Его пошел спасать напарник, тоже без специальной экипировки и тоже надышался углекислым газом. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На заводе создали специальную комиссию. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники прокуратуры и Следственного управления СКР по Свердловской области.