Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии скрестят клюшки с парламентариями из Чувашии и Перми. Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, игры могут состояться в марте этого года.

«Депутаты Госсовета, вместе со своими коллегами из ижевской городской думы продолжают еженедельные вечерние тренировки по хоккею. Они готовятся к встрече с командами законодателей других субъектов России», - говорится в сообщении.

По словам спикера республиканского парламента Владимира Невоструева уже есть предварительные договоренности с двумя регионами.

«Договорились с Чувашией. В ближайшее время обговорим время и место проведения, и вначале марта состоится матч с командой Чувашии. Там глава республики играет, председатель заксобрания играет, также депутаты, члены правительства. Вот такая встреча в ближайшее время будет. Также есть договорённость с соседями, Пермским краем. И я думаю, такие встречи мы будем проводить регулярно», - сказал Владимир Невоструев.

Отметим, что 17 февраля команда депутатов сыграет с командой студенческих отрядов Удмуртии. Матч состоится в ледовом дворце «Ижсталь».