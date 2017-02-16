Санта-Барбара. США. Ученые предсказывают высокую вероятность апокалипсического землетрясения, которое может уничтожить знаменитый город Санта-Барбара. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Причиной землетрясения до восьми баллов может стать геологический разлом, который находится под городом. Пострадают также города Вентура и Голета.

Раньше ученые считали разлом не активным, но новые исследования показали обратное.

Более того, поскольку разлом находится под океаном, в случае стихийного бедствия может возникнуть огромное цунами, которое станет угрозой для большей части западного побережья США.