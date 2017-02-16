Ижевск. Удмуртия. Начальник ижевской полиции Александр Никитин назвал недостаточным количество добровольных дружин в городе. Об этом он сообщил, выступая на сессии Гордумы в четверг, 16 февраля.

По его словам, в столице Удмуртской Республики действуют пять общественных объединений правоохранительной направленности: «Добровольная народная дружина «Дорожный патруль»», «Городской оперативный отряд», местная общественная организация «Добровольная народная дружина Ижевска», ДНД «Союз казаков Удмуртии», ДНД «Другая сторона».

«Пять общественных объединений для города Ижевска явно недостаточно. Надеемся на поддержку со стороны администрации Ижевска в решении вопроса о создании таких объединений в учебных заведениях, крупных предприятиях и иных организациях», - говорится в докладе Никитина.

Напомним, что ранее сообщалось о выделении в Удмуртии 4 млн рублей на поддержку ДНД.