Ижевск. Удмуртия. В Ижевске трех человек обвинили в обналичивании 1,3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, уголовное дело направили в Индустриальный суд столицы Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации.

С марта по сентябрь 2015 года сообщники через подконтрольные счета 12 различных фирм обналичили более 1,3 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 23 млн рублей.

Деятельность «нелегальных финансистов» пресекли в октябре 2015 года в ходе оперативных мероприятий.

Ижевчан обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК России («Осуществление организованной группой банковской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), части 1 статьи 173.1 УК России («Создание юридических лиц через подставных лиц»), и части 2 статьи 187 УК России (Изготовление в целях сбыта, использование и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств организованной группой»).