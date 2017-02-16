Владивосток. Во Владивостоке на острове Русский автоледи, купившая машину только два дня назад, въехала в толпу пешеходов, переходивших дорогу на свой сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью.

В Сети появилось видео, как 46-летняя женщина-водитель на Toyota Cami проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в толпу людей. Пострадали три пешехода, получив травмы разной степени: переломы, ушибы и сотрясение головного мозга.

Мини-джип сбил группу пешеходов на о.Русском (Владивосток)

Сама автоледи утверждает, что виновата была скользкая дорога.

В полиции проверили даму на наличие водительского удостоверения и алкоголя в крови. Оказалось, что права она получила в 2003 году. А машину, на которой совершила наезд, приобрела на днях – 14 февраля 2017 года.