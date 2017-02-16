Ижевск. Удмуртия. Прокат лодок и катамаранов может появиться на акватории Ижевского водохранилища со стороны набережной Зодчего Дудина. Проект лодочной станции на градостроительном совете представил заказчик ООО «Ладья».

Зона водного отдыха будет состоять из нескольких частей: основная платформа лодочной, пункт выдачи билетов и спасательных жилетов, кафе, летний деревянный навес, зона детских водных аттракционов. Также здесь для посетителей будут организованы водные прогулки и экскурсии.

Стоимость проекта составит около 10 млн рублей.