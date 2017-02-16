Ижевск. Удмуртия. 9,2 млн рублей выделят из бюджета Ижевска на строительство детского сада по улице Берша. Такие поправки в бюджет города внесли в четверг, 16 февраля, на очередной 12 сессии Гордумы.

«Нам по программе «Жилище» выделили средства на строительство детского сада на улице Берша, но эта программа предусматривает софинансирование со стороны муниципального бюджета, поэтому мы эти деньги сегодня направили – 9,2 млн, будем ждать выделение лимитов, и наша задача этот детский сад построить», - сказал глава Ижевска Юрий Тюрин.

Также перераспределили средства на уборку улиц, вывоз и очистку их от снега.

«Вы видите, что снега больше, и нам на март месяц пришлось добавить, временно сняли со статьи «Освещение города». Дело в том, что сегодня наш бюджет предельно сбалансирован, и когда возникают какие-то новые обстоятельства, у нас запаса нет, все расписано до копеечки», - уточнил Тюрин.

В целом доходную часть бюджета Ижевска на 2017 год увеличили на 75,4 млн рублей, а расходную – на 75,3 млн рублей. Доходы бюджета города согласовали на уровне 10 млрд 759 млн рублей, а расходы – 10 млрд 960 млн рублей.

По словам председателя Гордумы Ижевска Олега Гарина, по итогам 2016 года по исполнению реестра наказов избирателей образовался долг более 40 млн рублей. В целом на наказы в прошлом году, как и в 2017, выделялась сумма в размере 67 млн 200 тыс. рублей.