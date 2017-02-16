США. Фотографии беременной Мэрилин Монро опубликовало издание Daily Mail. Снимки были сделаны 8 июля 1960 года.

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Актриса в то время была замужем за Артуром Миллером, но, как утверждает газета, та беременность была от французского актера Ива Монтана, с которым Мэрилин Монро снималась в фильме «Давай займемся любовью».

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Фотографии хранились у хорошего друга всемирно известной артистки – Фреда Халла. Он скончался 2014 году, незадолго до этого продав снимки всего за 2240 долларов.

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Мэрилин Монро была беременна несколько раз, но каждый раз беременность заканчивалась выкидышем.