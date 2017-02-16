Ижевск. Удмуртия. 3 млн рублей выделят из бюджета Ижевска на обследование ливневых канализаций по улице Партизанской в Ижевске. Такое решение приняли в четверг, 16 февраля, на очередной 12 сессии Гордумы по вопросу о поправках в бюджет.

«Сумма на обследование в пределах 3 млн, коллектор то лежит, но он в 90-е годы был построен, находится на глубине 20 метров, 2 метра диаметром. Наша задача - обследовать его на пригодность и определить сумму дополнительных вложений, чтобы использовать его для отвода паводковых вод из этого района. Сейчас мы выходим на торги, нам надо привлечь специализированную организацию», - сказал Тюрин.

По его словам, работы по обследованию начнут к маю 2017 года.

Напомним, вопрос о ремонте улицы Партизанской подняли в 2016 году. Движение закрыли, укладку нового асфальта отложили до ремонта ливневой канализации, который требует 85 млн рублей. Позже было заявлено, что жители домов по Партизанской сами отказались от ремонта в 2016 году.

В январе 2017 стало известно, что проект по устройству ливневой канализации на улице Партизанская в Ижевске примут в течение двух месяцев. Предварительная стоимость такого решения 120 млн рублей.