Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу чемпионат JuniorSkills, организованный в рамках Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Удмуртской Республике. Как рассказала ИА Сусанин специалист отдела инновационного развития Регионального центра информатизации и оценки качества образования Вера Колупаева, его итоги подведут после обеда в четверг, 16 февраля.

«У нас в республике этот чемпионат проводится в первый раз. Координационным центром чемпионата является Региональный центр информатизации и оценки качества образования. В первый год проведения определены три компетенции: «Мобильная робототехника», «Интернет вещей» и «Инженерный дизайн», - отметила собеседник агентства.

В чемпионате принимают участие 70 школьников из Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула и Увинского района. Они разделены на команды по 2 человека. Школьники выполняют задания, которые постепенно усложняются. По набранным за три дня баллам определят победителей чемпионата.

В борьбе за победу в компетенции «Мобильная робототехника» принимают участие 20 команд. Каждый день им дается новое задание. Получив его, школьники начинают модернизировать своих роботов, собранных из конструкторов, писать программу. После этого им выделяют время на тренировочные заезды и только потом начинаются соревнования. Мастерство учащихся оценивают члены жюри, которые и выставляют им оценки.

По словам Колупаевой, чемпионат планируется провести в Ижевске и в следующем году.