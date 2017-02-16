Ижевск. Удмуртия. Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин прокомментировал возможное сокращение районов города с пяти до трех. По его словам, прежде, чем принимать такое решение, нужно четко представлять его последствия.

«Надо садиться, смотреть, жизнь вносит свои коррективы, смотреть, кто за какие вопросы отвечает, чтобы не было такого, что два вопроса где-то пересекаются и зона ответственности была размыта, может быть какой-то состав менять администраций, но в целом, я не ставлю пока таких резких решений. Если резать, то нужно четко понимать, что мы выиграем и какие будут последствия, чтобы не ошибиться», - сказал Гарин.

Он также уточнил, что если и примется такое решение, то оно будет очень непростым.

«Если мы даже говорим сегодня о сокращении районов, как звучало из пяти сделать три, у нас же к районам много что привязано, и федеральные все органы привязаны. Тут достаточно много возникает вопросов, тем более, если честно, я считаю, администрации районов они тоже работают, и неплохо работают, потому что это самая близкая власть к населению», - подытожил Олег Гарин.

Напомним, ранее бизнесмен Андрей Осколков сообщил в эфире проекта «Кофемолка» о том, что группа парламентариев разработала проект административной реформы региона, которая предусматривает объединение 25 районов Удмуртии в 7, а также сокращение числа городов с 5 до 4.