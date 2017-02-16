США. Голливудский актер Брэд Питт добился права видеться со своими детьми без наблюдающего психолога. Об этом сообщает Lenta.

Кинозвезда уже два раза забирал их ночевать в своем новом доме. С ним проводили время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс, со старшими сыновьями Мэддоксом и Паксом у них остаются напряженные отношения.

По информации издания, ссылающегося на собственные источники, Брэд Питтт намерен добиться в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли права забирать детей на неделю.

Популярные актеры состояли в отношениях с 2005 года, а поженились в 2014 году. У них трое собственных и трое приемных детей. В конце 2016 года они начали громкий бракоразводный процесс, в ходе которого Анджелина Джоли обвинила мужа в несостоятельности в качестве отца, а также в насилии в отношении детей.