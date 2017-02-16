Новосибирск. Летом 2016 года новосибирский пенсионер собрал самолет из дерева и летал на нем над СНТ «Овражки». Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры области.

Мужчину проверила транспортная прокуратура и велела не использовать более летательное судно собственной сборки, поскольку оно не имеет регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности. Также на борту нет судовых и бортовых документов, аварийного радиомаяка. Прокуратура обвиняет пенсионера в том, что он не проходил обязательного медицинского обследования и не имел свидетельства пилота, то есть выполнял полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере авиации. В связи с чем летать на деревянном самолете ему запретили и наложили административный штраф – 2 тыс. рублей.

Как пишет TJournal, мужчина всю жизнь прослужил военным летчиком, у него имеется соответствующий диплом.

«У меня есть диплом, я военный лётчик. Но, по мнению чиновников, я должен ещё иметь и свидетельство пилота гражданской авиации. Что же, там другие законы аэродинамики? Нет! Просто там обучение других денег стоит», - приводит издание слова пенсионера-авиалюбителя Анатолия Яшанина.