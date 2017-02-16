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Февраль 2017
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Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин прокомментировал предложение объединить районы города

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

Пенсионера-авиалюбителя из Новосибирска оштрафовали на 2 тыс рублей за полеты на самодельном самолете

Мужчина сам построил летательный аппарат и летал на нем прошлым летом над огородами.

Пенсионера-авиалюбителя из Новосибирска оштрафовали на 2 тыс рублей за полеты на самодельном самолете
Фото:pixabay.com
авиация, пенсионеры, Новосибирск, Новосибирская область, авиаперелёты, гражданская авиация


15:57

Новосибирск. Летом 2016 года новосибирский пенсионер собрал самолет из дерева и летал на нем над СНТ «Овражки». Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры области.

Мужчину проверила транспортная прокуратура и велела не использовать более летательное судно собственной сборки, поскольку оно не имеет регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности. Также на борту нет судовых и бортовых документов, аварийного радиомаяка. Прокуратура обвиняет пенсионера в том, что он не проходил обязательного медицинского обследования и не имел свидетельства пилота, то есть выполнял полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере авиации. В связи с чем летать на деревянном самолете ему запретили и наложили административный штраф – 2 тыс. рублей.

Как пишет TJournal, мужчина всю жизнь прослужил военным летчиком, у него имеется соответствующий диплом.

«У меня есть диплом, я военный лётчик. Но, по мнению чиновников, я должен ещё иметь и свидетельство пилота гражданской авиации. Что же, там другие законы аэродинамики? Нет! Просто там обучение других денег стоит», - приводит издание слова пенсионера-авиалюбителя Анатолия Яшанина.

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.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
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