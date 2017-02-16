Ижевск. Удмуртия. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет в Ижевске совещание по камскому мосту. Также председатель государственной комиссии по химическому разоружению посетит объект по безопасному хранению и уничтожению химоружия в Кизнере.

«Михаил Бабич на месте оценит прохождение завершающего этапа уничтожения химического оружия на объекте по безопасному хранению и уничтожению химического оружия 1208 «Кизнер», проведет рабочую встречу по вопросу выполнения Президентской целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя Президента России в ПФО.

В этот же день в Ижевске Михаил Бабич проведет совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у Камбарки», а также посетит ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол».