Ижевск. Удмуртия. Скончался бывший депутат Государственного Совета Удмуртии, адвокат Сергей Беркутов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов.

Информацию о смерти Беркутова подтвердили и в специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики, членом которой он являлся с 1999 по 2003 год и с 2006 года по настоящее время.

В коллегии выразили соболезнования родным и близким Беркутова.

Наша справка: Сергей Георгиевич Беркутов родился 3 апреля 1962 года. Получил высшее образование.

С 1994 по 1998 год был депутатом Городской думы Ижевска.

С 1999 по 2003 год был депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики.

Адвокат, член специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики.