Ижевск. Удмуртия. Сотрудники научно-учебной лаборатории «Мобильные системы» Ижевского государственного технического университета рассказали о планах и уже существующих разработках и исследованиях мобильных робототехнических систем. Модель омниколесного экземпляра показал доцент кафедры мехатронной системы вуза Юрий Караваев.

Оказалось, что этот робот имеют уникальную конструкцию колес, которая позволяет ему двигаться в любую сторону.

«Робот может двигаться в любом направлении, плоскости, ему не нужно место для разворота. Это сразу определяет практическое применение этих робототехнических систем - логистические центры, склады. За рубежом они широко уже используются и внедряются в реальные секторы экономики. Американские крупные торговые центры и склады имеют тысячи роботов в складах, которые автономно работают и решают логистические задачи», - сказал Караваев.

По его словам, несколько предприятий уже интересовались их разработкой, но им требовались большие платформы для перемещения крупногабаритных предметов. Сейчас в этом направлении ведется работа и проговариваются возможные варианты сотрудничества вуза с заводами.

Также лаборатория имеет еще два направления исследований:

- сферические роботы, у которых защищены от воздействия окружающей среды все внутренние элементы;

- подводные роботы, передвигающиеся за счет безвинтовых движителей.

«Это тоже ноу-хау нашей лаборатории. Получено несколько свидетельств на программу управления такими роботами. Эти роботы не имеют винтов, которые взаимодействуют с жидкостью. Соответственно, это преимущество дает возможность использовать их в средах, которые сильно загрязнены. Например, водоросли, сети и так далее. В особо вязких жидкостях у них тоже есть преимущества движения», - уточнил Караваев.

В дальнейшем ученые из Ижевска планируют открыть четвертое направление разработки роботов, которые будут представлять собой конструкцию автопоезда из нескольких тележек.

Разработка омниколесных роботов в Ижевске