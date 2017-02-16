Одинцово. Московская область. Следственное управление СКР по Московской области начало проверку информации о сексуальных домогательствах в отношении учеников начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям предстоит выяснить, действительно ли имели место домогательства сексуального характера в отношении первоклассников.

Как утверждает L!fe.ru, секс-террор устроили братья-близнецы, обучающиеся в четвертом классе в этой школе. Их мать находится в постоянных разъездах, а мальчишки носят с собой в школу ножи, а также заставляют малышей орально их ублажать.