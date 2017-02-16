Ижевск. Удмуртия. Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги работы по повышению квалификации сотрудников компании в 2016 году. За это время обучение в профильных образовательных учреждениях прошли 1218 работников, в том числе 531 человек из числа руководителей подразделений и инженерного персонала филиала.

Инженерно-технические специалисты из производственных отделений «Центральные электрические сети», «Южные электрические сети», «Глазовские электрические сети», а также из управления филиала обучались в образовательных учреждениях Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Балашихи, Набережных Челнов, Глазова, осуществляющих подготовку энергетиков.

180 сотрудников прошли предэкзаменационные и предаттестационные курсы и обучение в ЧОУ ДПО «Ижевский учебный центр «Энергетик» по направлениям безопасности работ на высоте, общим правилам промышленной безопасности, технологическому присоединению, новшествам работы сетевой компании в условиях рынка и другим курсам в рамках профильных образовательных программ для работников технических служб и отделов.

«Профессия инженера в электроэнергетике подразумевает постоянное самосовершенствование и повышение квалификации. Тем более это важно для нашей постоянно развивающейся электроэнергетической отрасли, где эффективность работы и качество электроснабжения потребителей напрямую зависит от квалификации и профессионализма инженерного состава работников», - сказал директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

Напомним, мероприятия по повышению квалификации инженерного состава Удмуртэнерго проходят в рамках реализуемого с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. в электросетевом комплексе страны «Года инженера». Цель данной программы - повысить престиж и популяризовать инженерные профессии, мотивировать работников сетевого комплекса увеличивать эффективность своей деятельности, а также привлечь молодые перспективные кадры в электросетевую отрасль.