Токио. Япония. Жителей Японии призывают сдать свои старые мобильники, чтобы переплавить их в Олимпийские медали. Об этом пишет Letnews.

В первый же день проекта со старыми телефонами распрощались более 100 человек. Акцию запустили с целью сократить затраты на проведение Олимпийских игр, поскольку бюджет на мероприятие уже перевалил за 26,5 млрд долларов.

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио планирует собрать до восьми тонн металла с устаревших мобильных телефонов и электронных устройств. Из золота, серебра и бронзы из них отольют пять тыс. Олимпийских и Параолимпийских медалей.

Отметим, что на Олимпийских играх в Рио золотые медали на самом деле были сделаны из серебра и позолочены, а бронзовые – практически целиком были отлиты из меди.