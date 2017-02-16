Ижевск. Удмуртия. На 27,4% увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Ижевске в 2016 году. Всего за год выявили 1658 преступлений, сообщил на очередной 12 сессии Гордумы начальник управления МВД России по Ижевску Александр Никитин.

В 2016 году изъяли 20,7 кг наркотических и психотропных веществ. В их числе 1,5 кг марихуаны, 665 грамм маковой соломы, 467 грамм героина. Из незаконного оборота изъяли 33 оптовых партии синтетических наркотиков общей массой в 15 кг.

«Средний вес розничной закладки составляет пол грамма. Нетрудно подсчитать, что в результате перекрытия каналов преступления наркотиков предотвращено попадание на улицы города свыше 30 тысяч закладок», - сказал Никитин.

К административной ответственности за отчетные период за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлекли 716 человек. В 2015 их было 233. Всего за 2016 год в Ижевске закрыли доступ к 258 сайтам в интернете, пропагандирующие употребление наркотиков и распространяющих их.

По словам Александра Никитина, если раньше поступала информация о рекламе наркотиков на улицах Ижевска, и особенно она была распространена в 2013 году, то в 2016 таких сообщений не было вообще.