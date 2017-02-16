Москва. К 2016 году в реестре заблокированных Роскомнадзором сайтов собралось более 60 тыс страниц. Как пишет РГ, более 65% из них до сих пор функционируют на территории страны.

Для анализа интернет-страниц, попавших в черный список Роскомнадзора, была использована копия реестра с сайта Роскомсвободы - общественного проекта, отстаивающего принципы свободы в Интернете.

Из 60 тысяч страниц, доменов и IP-адресов, находящихся в реестре блокировки Роксомнадзора, около 65% продолжают работать. Как уточняется, под продолжением работы понимается, что администраторы сайтов продолжают платить за регистрацию домена и хостинг, а также наполнять их контентом.

По информации Медиазоны, мамые популярные темы заблокированных сайтов: порнография (почти 16 тыс.), азартные игры (12,3 тыс.), политика и экстремизм (10 тыс.). 48% заблокированных IP-адресов приходятся на США.