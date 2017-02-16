Ижевск. Удмуртия. «Сбербанк» проведет ярмарку недвижимости в Ижевске. Как сообщают организаторы, она пройдет в субботу, 18 февраля, в офисе банка на улице Ленина, 6.

с 11:00 до 15:00 состоится презентация предложений ведущих риэлторов и застройщиков Удмуртии.

«Жители Ижевска смогут изучить рынок новостроек и вторичного жилья, получить информацию об актуальных ценах и специальных предложениях, выбрать дом или квартиру, назначить дату и время просмотра», - говорится в сообщении.

Затем, с 13:00 до 15:00 состоится автобусный тур с обзорной экскурсией по новостройкам, которые расположены в различных районах города. Участники смогут оценить инфраструктуру, сравнить планировки и цены, и задать специалистам вопросы о технологиях и материалах, использованных в строительстве.

Сбербанк со своей стороны представит на ярмарке недвижимости широкий спектр программ ипотечного кредитования. Специалисты банка подберут оптимальные решения для различных жизненных ситуаций, проведут предварительный расчет платежей, помогут оформить заявку на кредит.

Наша справка:

В 2016 году более 8,7 тысяч семей в Удмуртии в 2016 году улучшили свои жилищные условия при поддержке Сбербанка. Объем ипотечных кредитов, выданных Сбербанком жителям Удмуртии, в 2016 году составил порядка 9,7 млрд рублей – на 11% больше, чем годом ранее.

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